Strangolò la compagna in ostello a Firenze: confermati 16 anni dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni per Nay Bustos Tun Oo, il coreano 34enne accusato di aver strangolato la compagna, una cinese di 21 anni, in una camera di un ostello a Firenze, dove la coppia era in vacanza.

Nella notte tra il 23 e 24 novembre 2018 il coreano, con passaporto messicano, strangolò la compagna al culmine di una lite, per poi chiamare i soccorsi chiedendo aiuto all'addetto alla reception.

L’uomo, accusato di omicidio volontario, in primo grado fu condannato in rito abbreviato a 30 anni di reclusione. In appello la pena era stata ridotta a 16 anni di reclusione ritenendo che il 34enne avesse agito in uno stato d’ira. La difesa ha fatto ricorso in Cassazione, che però lo ha ritenuto inammissibile e ha confermato la sentenza dell'appello.