È atteso un intervento di manutenzione Enel sui ripetitori dell'emittente Radio Lady 97.7 di Empoli per la giornata di venerdì 1 luglio, dalle 9 alle 16.

Le trasmissioni andranno in onda lo stesso e saranno ascoltabili tramite lo streaming dal sito RadioLady.it e tramite App scaricabile da Android e da Ios. Per chi è in possesso di un dispositivo radio in Dab+, Radio Lady sarà presente anche sulle frequenze digitali di Toscana Dab.