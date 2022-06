Ex Oma, i 36 dipendenti fiorentini passano alla nuova società Laer

Oggi è stato sottoscritto l’accordo per il passaggio dei lavoratori in Laer, nuova proprietà di Oma. La Laer ha acquisito all’ultima asta del 25 marzo l’azienda in fallimento.

L’Oma prestava attività lavorativa (carpenteria e verniciatura) per la Baker Hughes. La sede amministrativa era di Pescara, lo stabilimento di Firenze occupava 36 lavoratori. L’azienda ha dichiarato il fallimento il 28 ottobre 2019.

Da fine marzo ad oggi, si sono tenuti tre incontri decisivi per la negoziazione. L’azienda aveva intenzioni diverse sul passaggio dei lavoratori, ma grazie alla determinazione della Fiom durante la contrattazione, e grazie al supporto della Rsu, siamo arrivati ad un accordo con garanzie totali.

Il 26 giugno l’assemblea dei lavoratori ha dato il mandato per la sottoscrizione dell’accordo nel sito di Pignone Firenze.

Siamo soddisfatti di essere arrivati ad un accordo che, seppur sofferto, ha trovato un equilibro che garantisca la tutela dei lavoratori. L’accordo assicura il totale passaggio in continuità di rapporto di lavoro, mantenendo tutte le condizioni economiche, normative e contrattuali precedenti.

Adesso, come già chiesto ufficialmente ai tavoli della trattativa, siamo in attesa di ricevere il piano industriale a garanzia degli investimenti futuri. Successivamente inizieremo gli incontri con l’azienda per discutere sui vari temi e sulle peculiarità dei singoli territori.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa