Lavori a Greve: investimenti su viabilità, sicurezza e decoro urbano nelle frazioni

Sicurezza, decoro urbano e investimenti mirati alle esigenze dei cittadini per migliorare la qualità della vita di tutta la comunità. Sono alcuni dei temi e degli obiettivi che stanno alla base della programmazione messa a punto dal Comune di Greve in Chianti per la realizzazione delle opere pubbliche relative al settore della viabilità. L’amministrazione comunale è impegnata a dare continuità al ventaglio di interventi finalizzati ad incrementare le condizioni di sicurezza della rete viaria, rivolgendo una particolare attenzione alle strade comunali decentrate e alle principali vie di collegamento delle frazioni. E’ partito il pacchetto dei lavori che punta a risistemare e riasfaltare vari tratti delle strade di Poggio alla Croce, Santa Cristina, Lamole, San Polo in Chianti e Greve. L’ammontare dell’investimento complessivo è pari a 160mila euro.

“Un lavoro di manutenzione straordinaria, finalizzato al miglioramento delle pavimentazioni stradali – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Romiti - che non si interrompe mai e si rivela fondamentale per l’estensione considerevole della rete viaria del nostro territorio, con l’arrivo del bel tempo sono ripresi i lavori di asfaltatura, fondamentali per garantire la sicurezza della circolazione e per mantenere in ordine il tessuto urbano”. La logica che continuiamo a perseguire – rimarca il sindaco Paolo Sottani - è la cultura del fare, interventi piccoli e grandi, concreti e consoni ai bisogni reali, che testimoniano il nostro continuo impegno nel rendere il territorio sicuro, accessibile e attento al decoro, migliorare le pavimentazioni significa lavorare per dare qualità urbana alle frazioni e incrementare la percorribilità delle vie di collegamento, molto fruite da cittadini residenti, lavoratori e famiglie”. I lavori di riasfaltatura sono in corso di svolgimento.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino