Le superstizioni sono buone o cattive per noi?

Se sei come la maggior parte delle persone, di tanto in tanto sperimenti pensieri o comportamenti superstiziosi, spesso senza nemmeno rendertene conto. Pensaci: quand'è stata l'ultima volta che hai toccato un ferro, hai camminato su una linea, evitato un gatto nero o hai letto il tuo oroscopo quotidiano?

In Europa e in America, la superstizione è molto più comune di quanto si pensi e sembra essere in aumento, insieme alla credenza in fantasmi, streghe e case infestate da esseri oscuri. Si pensi soltanto quando si gioca online in uno dei tanti siti web suggeriti da nuovicasino.it.

Ma qual è il meccanismo psicologico dietro il nostro pensiero magico, ci ostacola o ci aiuta?

Nel frattempo, proviamo a metterci d'accordo sul significato del termine. Dopotutto, non tutti i rituali o le credenze sono superstizioni. "La linea di demarcazione è se si attribuisce al rituale una sorta di significato magico".

Ad esempio, se un atleta sviluppa un rituale prima di una partita, è incoraggiato da molti allenatori, ci troviamo di fronte a comportamenti che possono aiutarlo a calmarsi o concentrarsi, un po' come le tecniche di meditazione o di visualizzazione. Secondo molti, questo non fa parte della superstizione. Ma se pensi che un certo numero di tocchi vincerà la partita, sei nel territorio della superstizione.

Sappiamo che la ripetizione precisa e ritualistica del comportamento può essere sintomo di disturbo ossessivo-compulsivo, quando i rituali ossessivi sono irresistibili e inevitabili, e possono interferire gravemente con la vita quotidiana. Mentre alcuni sintomi del disturbo ossessivo compulsivo possono simulare comportamenti superstiziosi (e i due non si escludono a vicenda), ha affermato che la maggior parte delle prove suggerisce che non esiste alcun legame tra i due.

Ma qual è la base della superstizione?

Il desiderio di maggiore controllo o certezza è la forza trainante della maggior parte delle superstizioni. Tendiamo a cercare una sorta di regola o una spiegazione del perché le cose accadono. "A volte è meglio creare una falsa certezza che nessuna certezza, ed è ciò che mostra la maggior parte delle ricerche".

Dottorato di ricerca. Foxman, che ha studiato anche questo fenomeno, sottolinea l'importanza dell'effetto placebo: se pensi che qualcosa ti possa aiutare, può farlo. "C'è un'energia tremenda nella fede", ha detto. Non è una novità che le aspettative possano essere molto potenti e illuminanti. La ricerca spesso punta agli effetti placebo (sia positivi che negativi), che sono interamente causati da forze attese o preconcette.