Musica e spettacoli a Montelupo per Ambrogiana Fool Park

Si accendono le luci nel parco dell'Ambrogiana! Dal 1 luglio, per tre settimane tutti i venerdì, sabato e domenica: concerti, dj set, spettacoli, buon cibo e tante occasioni per incontrarsi.

Una proposta semplice ma diversificata di cibo e bevande e una programmazione musicale per scoprire la vivace scena locale, con un occhio a progetti di rilievo nazionale e internazionale.

La manifestazione Fool Park parte 5 anni fa da un'idea di un gruppo di ragazzi del territorio per poi crescere nel formato e nel tempo, nel 2019 si tiene nel giardino della Villa Medicea in occasione della rassegna "Primavera in Villa".

Con lo scoppio della pandemia, nell'estate del 2020 diventa uno spazio di incontro, musica e socialità, dopo i mesi di chiusura totale. L'anno successivo viene riproposto lo stesso formato, ma in versione meno estesa, fino ad arrivare al 2022.

Questa edizione beneficia anche del finanziamento del bando di Anci e Ministero per le politiche giovanili "Fermenti" e rientra nel più ampio contenitore di attività Youngs4Future.

L'associazione Toscana Concerti promuove un contest rivolto ai giovani musicisti provenienti da tutta la regione, finalizzato a promuovere gli artisti e la musica del territorio.

Il premio per il vincitore del concorso sarà quello di realizzare un singolo al Labella Studio e presentarlo in concerto all’interno della programmazione invernale del locale Ottobit Art Lab, punto di riferimento toscano per la musica indipendente.

Il 2 e 9 luglio a Fool Park si svolgeranno le semifinali e il 15 luglio la finale.

Il programma, curato da Ottobit prevede artisti interessanti della scena italiana sia per quanto riguarda la musica, ma anche la comicità.

Si parte il 1 luglio con una serata live elettronica con PIOVE, artista che si definisce Avantpop e che unisce la sensibilità del Pop con l’aggressività di certa musica d’avanguardia e Whitemary, musicista romana che propone un genere fatto di sintetizzatori analogici e vibes techno.

Domenica 3 luglio sarà invece dedicata alla Stand up Comedy con Velia Lalli e Francesco Fanucchi.

L'8 luglio serata live rock con Giacomo Laser e Crema

Tre i dj set in programma il 10 luglio “DJset Vintage” con apparecchiature e supporti d’epoca a cura di Mirco Roppolo e il 16 luglio con “Love Commando” collettivo di DJ che si alterneranno tutta la notte fra Pop, Reggaeton, EDM, Techno e House e il 17 luglio a chiudere la manifestazione "Spotsunday" a cura di un giovane collettivo di artisti locali

Il 14 luglio si segnala inoltre un fuori programma "APP – Amore, Paura, Pazzia”, spettacolo teatrale ideato e diretto da Fabio Magnani e Alessandra Checcucci – associazione Onstage –

Con il coinvolgimento di attori, musicisti, artisti, giovani del territorio.

«Fool Park è una conferma del nostra programmazione estiva. Il format di in questi anni ha funzionato ed è apprezzato non solo dai giovani ma anche dalle famiglie. Il Parco dell'Ambrogiana viene vissuto pienamente dalla cittadinanza e recuperato come luogo di socialità. Inoltre in questa edizione abbiamo promosso occasioni di coinvolgimento diretto dei ragazzi del territorio, grazie anche ai finanziamenti che arrivano del bando "Fermenti"», afferma l'assessore alle politiche giovanili, Simone Londi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa