Pallavolo I'Giglio serie C, le atlete che danno l'addio

La prossima stagione vedrà diversi cambiamenti nel gruppo atlete del Cip-Ghizzani. Questo perché purtroppo quasi metà della squadra ha deciso di appendere le ginocchiere al chiodo, chi per motivi di lavoro, chi personali, chi di studio. Per questi motivi, danno l'addio a I'Giglio Viola Barnini, Veronica Baldi, Cecilia Colca, Francesca Mancini, Francesca Toso e Giulia Agnetta.

"È stato un piacere averle avute con noi - dichiara la società - non solo in campo ma anche fuori per la disciplina, l'educazione e soprattutto i sorrisi che hanno sempre tenuto. Alcune erano presenti da più tempo di altre, ma tutte hanno saputo - insieme alle ragazze rimaste - creare un gruppo unito e coeso e questo è stato il loro merito più grande. A tutte loro va il nostro in bocca al lupo per il loro futuro e le loro carriere lavorative o di studio".

Fonte: Ufficio Stampa