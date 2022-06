Premio Najeda Del Vivo, grande festa a Castelfranco: ecco chi ha vinto

Dopo gli anni di limitazioni e presenze contingentate, a causa della pandemia, è tornata la festa di premiazione del premio di narrativa e poesia giovanile “Najeda Del Vivo”.

L’evento conclusivo del concorso organizzato dal Comune di Castelfranco di Sotto e dalla Biblioteca Comunale, si è svolto la sera di venerdì 24 giugno presso il Giardino di Villa Cavallini a Castelfranco.

Una serata speciale che ha visto premiare tanti giovani talenti in una sezione di narrativa e poesia per la scuola primaria, una sezione di narrativa per la secondaria di primo grado ed un concorso per disegni per la scuola dell'infanzia.

Questa è stata la 31esima edizione del premio che ormai è entrato a far parte delle tradizioni dell’estate castelfranchese e celebra in qualche modo la fine della scuola con una grande festa che riunisce tanti bambini, ragazzi, genitori e insegnanti.

Il premio è intitolato a Najeda Del Vivo, maestra morta prematuramente e molto apprezzata a Castelfranco. Un modo per mantenere vivo il ricordo della sua passione per l’insegnamento e trasmettere ai ragazzi la voglia di esprimersi, applicare la propria fantasia e creatività.

La serata è stata allietata dall’intervento musicale dell’Accademia musicale di San Miniato e dalle letture dei testi premiati da parte del Gruppo Teatrale Four Red Roses.

Durante l’evento sono stati immortalati i momenti più emozionanti dai fotografi del Circolo Culturale Fotografico La Fototeca di Castelfranco di Sotto.

I vincitori delle varie categorie sono stati:

- Assil Labiyad (della Sezione C P. Garibaldi) per la categoria disegni (Scuola dell’infanzia).

Il disegno vincitore è stato utilizzato per la copertina del librino che raccoglie tutti i testi premiati.

- Mattia Toni (I C Castelfranco) per la categoria I – Narrativa (Scuola Primaria)

- Brando Coscetti (II D Castelfranco) per la categoria II – Narrativa (Scuola Primaria)

- Denis Ciobanu (III C Castelfranco) per la categoria III – Narrativa (Scuola Primaria)

- Simone Colella (IV Montecalvoli) per la categoria IV – Narrativa (Scuola Primaria)

- Viola Capobianco (V A Orentano) per la categoria V – Narrativa (Scuola Primaria)

- Elisa Buoncristiani (II B Orentano) per la categoria II – Poesia (Scuola Primaria)

- Denis Ciobanu (III C Castelfranco) per la categoria III - Poesia (Scuola Primaria)

- Mamnim Singh (IV A Santa Croce) per la categoria IV - Poesia (Scuola Primaria)

- Edoardo Andrea Sarlo (V B Castelfranco) per la categoria V – Poesia (Scuola Primaria)

- Alessandra Marrone (III D Castelfranco) per la categoria III – Narrativa (Scuola Secondaria di Primo Grado)

I vincitori del concorso, 32 in tutto, sono stati premiati con libri e premi in denaro (da 100 a 250 euro) che saranno destinati per l'acquisto di materiale didattico nelle scuole da loro frequentate.

“È stata una serata davvero emozionante – ha commentato l’assessore alla Cultura, Chiara Bonciolini- . Ci sono emozioni che non si possono esprimere in videochiamata o in digitale, soprattutto tra i bambini. È infatti soprattutto per loro che siamo felici di essere tornati a festeggiare il Premio Najeda come facevamo prima della pandemia. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e soprattutto la scuola e gli insegnanti che hanno partecipato numerosi a questo concorso”.

La Giuria Tecnica era presieduta da Fabrizio Nelli e composta da: Arpino Lilia, Bachini Giulia, Biondi Renza, Brotini Anna, Giordano Silvia, Nuti Vittorio, Pucci Lucia, Scarlatti Miranda, Taddei Giada, Volpi Marco. Con Serena Andreini come Segretario verbalizzante.

