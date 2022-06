Progetto #HOPE per la nuova Empoli, la sindaca Barnini a Bruxelles

Oggi la sindaca di Empoli Brenda Barnini era a Bruxelles per l’appuntamento conclusivo del progetto Eure che mette a confronto buone pratiche di rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e inclusione sociale in 9 regioni d’Europa. Empoli, infatti, è stata scelta per il progetto di riqualificazione del centro storico #HOPE finanziato con fondi europei.

"È stato bello poter partecipare a questo appuntamento raccontando la nostra esperienza e ascoltare quelle di città spagnole, portoghesi, polacche, della Repubblica Ceca, scozzesi" ha postato su Facebook la sindaca. "Ci si accorge che i nostri problemi sono gli stessi che affrontano anche negli altri paesi europei e che solo insieme possiamo trovare le risposte e i progetti più innovativi per migliorare la qualità della vita dei cittadini".