Ruba il cellulare a una giovane e fugge in bici, arrestato 24enne a Firenze

Strappa di mano il cellulare a una ragazza e si dà alla fuga in bicicletta ma dopo un movimentato inseguimento viene bloccato dai motociclisti della Polizia Municipale. Il protagonista della vicenda, un 24enne straniero, è stato arrestato in flagranza.

Il fatto risale a ieri pomeriggio. Intorno alle 16.45 una 26enne stava camminando sul marciapiede in via delle Cascine quando è stata affiancata dal giovane in bicicletta che le ha strappato di mano il cellulare. Alle grida della ragazza si è fermato un maresciallo dei Carabinieri che stava passando in scooter e che si è messo all'inseguimento del fuggitivo. Nel frattempo, il ladro si è diretto verso il Parco delle Cascine e percorrendo un tratto di viabilità contromano si è quasi scontrato con una pattuglia di motociclisti dell'Autoreparto della Polizia Municipale. Dopo alcuni istanti è arrivato il maresciallo che ha indicato il ciclista come autore di un furto con strappo avvenuto poco prima.

I motocilisti della Polizia Municipale si sono messi quindi all’inseguimento del ciclista ma, una volta raggiunto, l’uomo non si è fermato e anzi ha proseguito la fuga addentrandosi nel Prato della Tinaia e poi cercando di seminare gli inseguitori con un frenetico zig-zag tra gli alberi del parco dove ha gettato il cellulare per disfarsi del corpo del reato.

La fuga è continuata sul greto dell’Arno ma alla fine, avendo i motocilisti alle costole, il giovane ha deciso di fermarsi. Gli agenti lo hanno quindi bloccato e poi hanno recuperato il cellulare che è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria. Per il giovane straniero è scattato l’arresto in flagranza. Oggi nella direttissima l’arresto è stato convalidato e con giudizio abbreviato è stato condannato a un anno e dieci mesi per furto con strappo da scontare in carcere.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa