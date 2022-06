Spari contro le abitazioni dei concorrenti alle aste immobiliari: blitz nel Pistoiese

Sono state effettuate oggi varie perquisizioni in Valdinievole nelle abitazioni di alcune famiglie di origine calabrese tra Monsummano, Larciano e Lamporecchio. Il blitz – condotto da oltre 30 carabinieri con l’ausilio delle unità cinofile – è legato a un'inchiesta della procura di Pistoia e dei carabinieri in merito a numerosi casi di intimidazioni registrati nei mesi scorsi, per inibire potenziali concorrenti dalla partecipazione ad aste giudiziarie di immobili. Nel mirino, appunto, persone che si erano aggiudicate immobili ai quali gli indagati erano interessati o che gli indagati volevano dissuadere dal prendere parte alle vendite pubbliche.

I sospettati, individuati dalle forze dell’ordine, avrebbero sparato con pistole e fucili alle case dei concorrenti affinché rinunciassero a partecipare agli incanti del tribunale. Nelle perquisizioni è stato sequestrato materiale, tra cui armi da fuoco