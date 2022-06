Thomas si diploma, Vinci esulta. Torchia: "Messaggio positivo"

Thomas si è diplomato. Nella giornata di ieri, martedì 28 giugno, avevamo pubblicato le parole della madre Patrizia e oggi è arrivato il gran momento per il 23enne di Vinci affetto da sindrome di Down. Nella sede del professionale di Empoli, Thomas ha concluso la maturità e il suo percorso scolastico.

Di fronte alla mamma Patrizia, alla famiglia e alla sua insegnante e psicologa Elisabetta Fanti - che lo ha accompagnato dalla quarta elementare fino a oggi - Thomas ha fatto la maturità. Presente anche Giuseppe Torchia, sindaco vinciano.

"Oggi mi sono emozionato – ha commentato Torchia -. Negli anni Thomas, con tenacia e caparbietà, è riuscito a portare a termine questo percorso: vederlo così felice mi riempie davvero il cuore. Per lui la scuola è sempre stato un divertimento. È un modello, per tutti. Ed è la prova evidente che un ragazzo con disabilità non ha barriere, può superare qualsiasi cosa. Io credo che la sua storia sia un messaggio positivo, è il 'puoi se vuoi': grazie ai professori che in questi anni hanno aiutato Thomas, a Elisabetta che ha fatto un lavoro straordinario, ai genitori, ai compagni di classe. Oggi Vinci ha una storia bella da raccontare. Grazie Thomas”.