'Aria bona' a Barberino Tavarnelle: musica e spettacolo nella piazza di Marcialla

È tempo di ‘aria bona’, di musica e spettacolo in piazza, di voglia di ripartire e generare echi culturali di qualità nei piccoli centri. Per una delle feste più belle e inclusive di Barberino Tavarnelle la comunità, ancora una volta protagonista ed espressione di volontariato attivo, si fa avanti con tutta la forza e l'energia della rete delle tante associazioni locali che condividono contenuti e obiettivi del ricco cartellone estivo di Marcialla. Nella centralissima piazza Brandi si alza il sipario per dare il via alla quarta edizione, attesa e desiderata dopo due anni di silenzio forzato, della “Sagra dell'Aria bona”, in programma dal 2 al 31 luglio.

Nomi e titoli di qualità e spessore nazionale nel panorama artistico e musicale si alterneranno nel girotondo dei 16 appuntamenti che danno corpo alla rassegna. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Filarmonica Giuseppe Verdi Marcialla, l’Unione ciclistica Marcialla, il Circolo M.C.L., il Consiglio di frazione, l'associazione culturale Marcialla, il Comitato Trofeo Matteotti e l'ASD Marcialla City con il patrocinio e il contributo del Comune di Barberino Tavarnelle.

“La formula che da anni diverte e intrattiene con spettacoli di qualità nel borgo di Marcialla - spiegano gli organizzatori - è frutto di una speciale fusione di interessi e passioni: la radicata cultura teatrale, come testimonia la presenza del Teatro comunale Regina Margherita di Marcialla, la passione per il mondo dello sport ed in particolare il ciclismo, la capacità di stimolare sinergie e organizzare opportunità di incontro, valorizzazione e promozione del territorio sullo sfondo di un'area collinare pregiata dal punto di vista paesaggistico e ambientale”.

Tante le ragioni per cui vale la pena lasciarsi avvolgere dalle calde e fresche notti dell'estate marciallina, prima fra tutte l'unica data in Toscana del concerto di Sergio Caputo che si esibirà il 16 luglio. Di origini romane, Caputo interpreta la canzone italiana in chiave jazzistica e poetica. E’ stato uno dei cantanti più apprezzati alle tre edizioni del Festival di Sanremo cui ha partecipato e, dopo una parentesi americana durata diversi anni, l’artista si propone in varie formazioni musicali mettendo al centro sonorità jazzistiche e latine.

Tra gli appuntamenti del variegato carnet si segnalano gli eventi del teatro in piazza il 6, l'8, il 17 luglio. Regina incontrastata della rassegna è la musica espressa nelle sue molteplici sfumature, dal progetto musicale teatrale dedicato a Lucio Battisti con la partecipazione di Chiara Savoi il 15 luglio, i “Monkey Shot” in concerto il 29 luglio, i “Sopron” in concerto il 30 luglio, la Filarmonica Verdi di Marcialla e la Filarmonica Puccini di San Gimignano il 9 luglio per culminare con l'evento che vede protagonista la tradizione popolare di Lisetta Lucchini al centro dell'ultimo appuntamento in programma il 31 luglio. Inizio spettacoli ore 21.30.

Anche il mondo dello sport si metterà in scena con il quinto raduno cicloturistico a marcia libera e raduna autogestito “A ruota del Matteotti” il 10 luglio, il torneo dell'aria bona triangolare di calcio organizzato da ASD Marcialla City che si svolgerà presso il campo sportivo di Marcialla il 22 luglio alle ore 20:30 e a seguire le divertenti performances della Bandaccia di Marcialla. E ancora l'appuntamento del 24 luglio con gli amici di Ale, promotori del “IV Ricordando Day”, organizzato in memoria di Alessandro Parrini, giovane scomparso alcuni anni fa. L'iniziativa consiste in un motoraduno, un aperitivo, un pranzo in piazza per una giornata all'insegna dell'amicizia e della solidarietà. L’evento di apertura del cartellone è affidato sabato 2 luglio alle ore 21.30 al concerto di Alberto Mons - Fingerstyle Folksinger e domenica 3 luglio alle ore 21.30 dai “Rough Diamonds X Marino Sax”.

Nel corso delle serate sono aperti gli stand gastronomici, bar e pizzeria della festa. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino