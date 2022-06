Baracche a fuoco a Cascina: perdono la vita due cani

Sono morti due cani in seguito a un incendio a Cascina. Alle 22.30 di mercoledì 29 giugno è scattato l'allarme per un rogo in due baracche usate come deposito di mezzi agricoli. Le fiamme hanno colpito i manufatti in legno e lamiera, che sono risultati trappole per i due animali. I vigili del fuoco di Cascina hanno domato rapidamente l'incendio ma non è stato possibile salvare i cani, trovati privi di vita. Sono da esaminare le cause che hanno portato all'incendio.