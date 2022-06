Buongiorno oggi è una giornata con cielo sereno e di sole almeno qui a Empoli. Ringrazio LellaLella che spesso mi manda le sue buonissime ricette e questa volta è un dolce.

La ciambella allo Yogurt con ingredienti semplici e veloce da preparare, un dolce fragrante da gustare in ogni momento della giornata! LellaLella mi ha mandato anche due foto!

Ciambella allo yogurt semplicissima

Ingredienti

Un vasetto di yogurt alla vaniglia (può essere a piacere, utilizzeremo il vasetto dello yogurt come misurino)

2 vasetti di zucchero

1 vasetto di olio di semi di arachidi o di oliva

3 vasetti di farina

3 uova

Un po’ di uvetta e cioccolato a pezzettini

Una bustina di lievito per dolci

Zucchero a velo

Preparazione

Prendete una ciotola capiente mettete le uova con lo zucchero e con le fruste elettriche amalgamate bene fino a che non vi viene un composto chiaro. Poi aggiungete l’olio, girate sempre quando inserite un ingrediente. Continuate ad aggiungere: lo yogurt, la farina, l’uvetta e il cioccolato. Per ultimo mettete il lievito per dolci. Prendete una tortiera da ciambella e passateci il burro e la farina e poi metteteci l’impasto, infornate a 180 gradi, il forno deve essere preriscaldato, per 25/30 minuti. Se volete una volta che il dolce si è raffreddato potete aggiungere lo zucchero a velo

LellaLella

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/ Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.