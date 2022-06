Evade dai domiciliari, quarantenne arrestato

Un quarantenne è stato arrestato a Prato dopo esser evaso dai domiciliari. L'uomo, di origini cinesi, era stato arrestato precedentemente per maltrattamenti in famiglia. Il 28 giugno, a seguito di un controllo sul rispetto dell’applicazione della misura, non era stato trovato in casa e così poi rintracciato per le vie di Prato. Lo stesso è stato presentato ieri davanti al Giudice per il rito per direttissima ed in attesa della definizione del procedimento riaccompagnato presso il luogo di detenzione domiciliare