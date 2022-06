Castelfranco fa festa on the road, ecco 'Viale Italia in strada'

A grande richiesta torna la festa on the road che porta a Castelfranco un tornado di musica, spettacoli, street food, giochi e divertimento. Lunedì 4 luglio è tempo di estate e tempo di Viale Italia in strada 2022.

L’evento è promosso dai commercianti di Noi di Viale Italia APS con il supporto logistico del Comune di Castelfranco di Sotto.

Sarà una serata davvero speciale, dove tutti i negozi resteranno aperti e organizzeranno davanti alle loro vetrine spettacoli e intrattenimento. Oltre a questo, lungo il Viale ci saranno giostre e gonfiabili, esibizioni di performer e musicisti, giocoleria, cibo, drink, spettacoli e sfilate di moda.

Ci sarà, ad esempio, la cover band di Ligabue, un osservatorio delle stelle, un mago, un’esposizione di moto e auto d’epoca, e molto altro ancora.

Lungo tutto Viale Italia ci saranno banchini di ogni genere: dal mercatino di prodotti di artigianato alle varie associazioni del territorio.

La manifestazione è a ingresso libero e gratuito e il pubblico sarà accolto fuori e dentro dai negozi a partire dalle 18,30 fino alle 24,00.

Dove mangiare

Per bere e mangiare ce ne sarà per tutti i gusti. Tante opportunità per gustare deliziosi spuntini: oltre ai 4 punti ristoro fissi sul Viale, ci saranno i track food con piadina e gnocco fritto, lampredotto, hot dog e panini.

A tarda sera (alle 22,30) è addirittura in programma uno Schiuma Party firmato Fly Management e per tutta la festa ci sarà da ballare al ritmo di musica anni ‘80-‘90 con DJTour Concorde.

Gran finale

La chiusura di una giornata del genere non poteva che essere esplosiva: è previsto infatti uno spettacolo di fine evento con fuochi d’artificio gentilmente offerto dallo sponsor Sicurdelta.

La lotteria

Per supportare l'evento l'associazione ha attivato una lotteria a premi.

I biglietti sono acquistabili presso tutti gli esercizi commerciali associati.

Questi i premi che verranno estratti a sorte durante l’evento:

- 1° premio un buono spesa del valore di 1.000 euro offerto da Conad San Romano

- 2° premio buono carburante del valore di 500 euro offerto da Santacrocese Oil SSRLS

- 3° premio buono acquisto del valore di 250 euro offerto da Multisconto.

Più altri 16 premi del valore di 50 euro offerti da tutti i commercianti associati di Noi di Viale Italia APS

“Le iniziative organizzate dai commercianti di Noi di Viale Italia sono sempre state un successone. Hanno un’incredibile capacità di aggregazione delle persone e non potevamo essere più felici di dar loro una mano per la riuscita anche di questa grande festa – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo Sviluppo Economico Ilaria Duranti- . Le attività economiche hanno sofferto profondamente il duro colpo inflitto dalla pandemia. Ora è tempo di riprendersi gli spazi e la libertà. Una serata d’estate sarà l’ideale per ritrovarsi e divertirsi tutti insieme”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa