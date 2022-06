Firenze Parcheggi, Francesca di Carpegna Brivio nuovo presidente

L’Assemblea dei Soci di Firenze Parcheggi tenutasi ieri 29 giugno ha ratificato l'incarico di presidente della Società all’Avvocato Francesca di Carpegna Brivio, già cooptata prima Consigliere e successivamente nominata Presidente nei CdA rispettivamente del 14 e 27 giugno u.s. La Presidente resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio 2022, così come tutto il Consiglio di Amministrazione della Firenze Parcheggi.

Sono stati inoltre nominati i nuovi membri del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024. I componenti effettivi sono Enrico Terzani (Presidente), Marco Fazzini (Sindaco Effettivo, confermato) e Mariolina Mittica (Sindaco Effettivo).

Francesca di Carpegna Brivio - Avvocato, laureata con lode all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha lavorato per un importante studio legale di New York e collabora da anni con un primario studio legale italiano, per il quale si occupa prevalentemente di fusioni e acquisizioni, consulenza societaria, operazioni sui mercati di capitale. La sua esperienza professionale si è sviluppata in diversi settori industriali, tra i quali: infrastrutture, telecomunicazioni, oil and gas ed energia.

Fonte: Firenze Parcheggi - Ufficio Stampa