Tutta Empoli piange la scomparsa di Gioele: aveva solo 7 anni

Per Empoli sono giorni di lutto. Il piccolo Gioele Barni di 7 anni è scomparso nella giornata di ieri. Il bambino era affetto da una grave malattia. Affranta la famiglia, composta dal babbo Gabriele, perito industriale, e dalla mamma Elena. Il terribile annuncio è stato dato nella giornata di ieri e domani, venerdì 1 luglio, alle 16.30 si terranno i funerali della chiesa della Beata Vergine Immacolata in Valdorme a Pozzale, frazione a sud di Empoli. La famiglia auspica che i partecipanti partecipino al dolore non con omaggi floreali ma con offerte da destinare all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, che da sempre si occupa della salute dei più piccoli.