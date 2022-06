Incastrato sotto le lamiere, 28enne ferito in un'azienda di Castel del Bosco

Poco prima delle 8 di oggi un operaio di 28 anni è rimasto infortunato mentre era al lavoro in un'azienda di via Michelangelo Buonarroti a Castel del Bosco, frazione di Montopoli. Pare che l'uomo stesse lavorando in un'officina meccanica quando è finito incastrato sotto alcune lamiere che sarebbero cadute dall'alto. I vigili del fuoco di Castelfranco sono stati chiamati per tirare fuori il giovane ma al loro arrivo il ferito era già stato affidato alle cure dei sanitari inviati dal 118, ossia la vicina Pubblica Assistenza di Montopoli. Allertato anche Pegaso. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Cisanello. Presenti anche i carabinieri sul posto.