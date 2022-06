Incidente all'autodromo del Mugello, morto un motociclista

Grave incidente questa mattina in pista all'autodromo del Mugello. Uno dei due piloti coinvolti è deceduto dopo qualche ora in ospedale.

L'incidente si è verificato intorno alle 11, durante le prove libere in vista della Coppa Italia di moto in programma questo fine settimana. Le condizioni di entrambi i piloti coinvolti nello scontro sono apparse subito gravi. Tempestivo l'intervento del personale del centro medico del circuito, che è riuscito a stabilizzare le condizioni di entrambi prima del trasporto all'ospedale fiorentino di Careggi. Il pilota più grave, un 35enne residente in Lombardia, è stato trasportato in elisoccorso e purtroppo è deceduto dopo qualche ora.

Ferito in modo grave l'altro pilota, un 39enne, che ha riportato un politrauma e adesso si trova ricoverato all'ospedale di Careggi in prognosi riservata. Da quanto ricostruito al momento sulla dinamica dell'incidente, entrambi i motociclisti si trovavano su un rettilineo quando uno dei due avrebbe rallentato per entrare ai box, venendo tamponato dall'altro.