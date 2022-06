La Milanesiana fa tappa a Firenze: lectio del presidente Meyer Donzelli e concerto degli Extraliscio

LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, arriva il 9 luglio nella splendida cornice del Chiostro Grande di Santa Maria Novella a Firenze, in collaborazione con Fondazione Meyer, all'interno del calendario della rassegna Florence Dance Festival, iniziativa dell'Estate Fiorentina 2022 del Comune di Firenze, per una serata dedicata alla cura del corpo e dello spirito, in cui scienza e musica si intrecciano per un fine comune.

L’appuntamento comincia alle ore 21.00 con l’introduzione di Elisabetta Sgarbi e i saluti istituzionali del Sindaco di Firenze Dario Nardella.

Il presidente della Fondazione Meyer Gianpaolo Donzelli, curatore della collana di libri “La cura” (La nave di Teseo), che ha partecipato al film “Vaccini. 9 lezioni di scienza” diretto da Elisabetta Sgarbi (2019), terrà una lectio dal titolo “La cura, il dire, il non dire. La musica in ospedale: esperienze”. Verrà inoltre presentato un video, realizzato dal regista Giovanni Micoli, che racconta per immagini l’innovativo percorso portato avanti pionieristicamente da oltre vent’anni dall’ospedale pediatrico Meyer con il progetto Meyermusica sostenuto dalla sua Fondazione.

Segue il concerto in anteprima assoluta degli Extraliscio, guidati da Mirco Mariani, con Orchestra Maderna diretta da Roberto Molinelli con ospite speciale per la prima volta in questo tour Peter Pichler, già con loro sul palco del Festival di Sanremo 2021. Porteranno sul palco i loro successi e i brani del nuovo album “Romantic Robot” (Betty Wrong Edizioni Musicali) per una serata tutta da scoprire dove non mancheranno le sorprese!

“Extraliscio Romantic Robot con Orchestra Sinfonica Maderna” è un live in cui Mirco Mariani e Moreno Conficconi, con i fidati Alfredo Nuti (basso e chitarra elettrica), Marco Frattini (batteria) e Enrico Milli (Tromba, Trandicord, Tastiere), sono accompagnati da orchestra sinfonica di 30 elementi diretta dal Maestro Roberto Molinelli. La stima professionale e l’amicizia tra gli Extraliscio e il Maestro Roberto Molinelli si sono consolidati al 71° Festival di Sanremo, dove il Maestro ha diretto l’orchestra per gli Extraliscio sul palco del Teatro Ariston nei due brani “Bianca Luce Nera” ft. Davide Toffolo e “Medley Rosamunda”. Per questo live tutti i brani sono stati riarrangiati creando un ulteriore cortocircuito tra la musica folk, la musica sinfonica e l’elettronica per un concerto che si preannuncia ricco e unico.

Ingresso gratuito con prenotazione.

Link prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-cura-il-dire-il-non-dire-fondazione-meyer-la-milanesiana-367423081327

La Milanesiana è il più grande festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti e quest’anno torna con la sua 23esima edizione dedicata al tema OMISSIONI.

Un festival di respiro internazionale che tesse relazioni tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport e che anno dopo anno diventa sempre più protagonista delle estati italiane.

Dal 4 giugno al 3 agosto, La Milanesiana infatti arriverà in 20 città diverse con oltre 60 incontri ed eventi, accogliendo più di 150 ospiti italiani e internazionali.

Come in tutte le edizioni, l’arte ricopre un ruolo importante all’interno del Festival che quest’anno ospiterà ben 9 mostre in tutta Italia, dal 4 giugno al 15 settembre. I cataloghi delle mostre ospitate quest’anno da La Milanesiana sono editi dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi.

La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, è stata rielaborata anche quest’anno da Franco Achilli.

La Milanesiana è organizzata da Imarts International Music and Arts e Fondazione Elisabetta Sgarbi, con il Patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia.