Latitante da 4 anni scoperto durante un controllo dei carabinieri a Poggibonsi

Nel pomeriggio del 29 giugno scorso a Poggibonsi i militari della locale stazione dei carabinieri hanno arrestato un uomo di origine romena che da 4 anni era latitante. Il soggetto non era mai stato visto in città e si trovava fermo in auto nei pressi della Banca Mps di largo Usilia. Dai controlli è emersa la sua fedina penale: sul suo conto pendeva una pena definitiva per ricettazione e altri reati da scontare in carcere. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Siena dove sconterà quasi due anni di detenzione.