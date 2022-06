Musica e danza ovunque per Pinocchio in Strada

Non finiscono gli eventi per la data conclusiva di Pinocchio in Strada, la manifestazione organizzata dal Ccn San Miniato Basso assieme a Confcommercio Pisa. Oltre alle 3 esibizioni già annunciate, lungo la Tosco Romagnola per la giornata di oggi, giovedì 30 giugno, un ricco programma sarà a corredo dell'evento di chiusura dell'estate 2022 nell'area del Pinocchio.

Ricordiamo che il 'piatto forte' dell'evento sarà la performance Piano Sky - Flying Piano, tra i protagonisti di Expo Dubai con ben 450 repliche. Parliamo di un piano volante a 4 metri di altezza da terra che regale un concerto-performance con tanto di scenografia mozzafiato. A questo si aggiunge il dj set di Federico Scavo per Alberta Boutique, il live della tribute band Queen at the Races e il campione di europeo di cartomagia Francesco Fontanelli.

Lungo tutta la manifestazione potrete imbattervi nelle esibizioni di danza itineranti a cura della locale scuola Fonteblu - Argento Vivo. Non solo, anche la scuola di danza Ego latino mostrerà le mosse di salsa e bachata in strada.

Presso la macelleria Lo Scalco sarà la volta del concerto di Lisa Buralli e Alfio Greco, già presenti per la cena in strada con 700 persone la scorsa settimana.

All'Alterego Cafè si balla con il dj set di Luca T. A Pan di Strada le note di sassofono vi accompagneranno con Stefano Saxlive, mentre al forno Rossi Bakery si canta e si balla con Dado.

Saranno presenti anche gli allievi dell'Accademia della Musica di San Miniato Basso a esibirsi per l'evento estivo. Ci sono tutti gli ingredienti per non mancare questa sera.

Pinocchio in Strada ha il patrocinio di Comune di San Miniato, Provincia di Pisa e Regione Toscana. Il Ccn ringrazia per la collaborazione: associazione Pinocchio a i'Pinocchio, Fondazione San Miniato Promozione, Camera di Commercio, Terre di Pisa.