“Piazze di libri” a Firenze: librerie all'aperto e incontri con gli autori

Librerie a cielo aperto, incontri con gli autori, dibattiti, salotti letterari, letture per bambini: al via domani fino al 10 luglio “Piazze dei libri”, evento speciale dell’Estate Fiorentina promosso dal Comune di Firenze-Direzione cultura, con la collaborazione di Confartigianato Firenze. In totale sono previsti oltre 90 appuntamenti, tutti a ingresso gratuito.

Coinvolte 13 librerie fiorentine, tra grandi, piccole e indipendenti, e quattro location in città. LaFeltrinelli sarà in piazza della Repubblica, Giunti al punto in piazza Strozzi, Libraccio in via dei Cerretani mentre piazza Santa Maria Novella unirà più librerie storiche della città, diventando un aggregatore per gli amanti della lettura: ci sarà spazio per le librerie Florida, Leggermente, Alfani, Farollo e Falpalà, Todo Modo, Alzaia, Gioberti, Mucho Mojo, Menabò, Via Laura, oltre a due eventi gestiti dalla Città dei lettori.

Da oggi nelle quattro “piazze” apriranno gli stand di vendita mentre dal 5 al 10 luglio ogni luogo avrà il suo salotto letterario: qui saranno organizzate presentazioni dei libri dalle ore 18 alle 21.

Interverranno autori come Dacia Maraini che presenterà “Sguardo a Oriente” il 6 luglio (ore 18, piazza della Repubblica), Cathy La Torre sempre il 6 luglio (ore 19.30, piazza della Repubblica) con “Ci sono cose più importanti”, Francesco Muzzopappa il 10 luglio (ore 21, piazza Santa Maria Novella) col suo “Sarò breve”. Spazio anche a Veronica Pivetti, Diego Passoni, Maurizio De Giovanni, Gigi Paoli, Simone Innocenti e tanti altri scrittori di rilevanza.

Fonte: Ufficio Stampa