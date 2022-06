Pos obbligatorio, in regola il 90% delle imprese dell'Empolese Valdelsa

“Oltre il 90% delle imprese dell’Empolese Valdelsa sono in regola con la norma: d’altronde c’è stato tempo a sufficienza per adeguarsi alla normativa. L’utilizzo dei pos trova le nostre imprese favorevoli sia nell’ottica di contrasto all’evasione che di varietà di offerta dei sistemi di pagamento per la clientela, certo è che puntare sulla sanzione non giova a nessuno. Quel che serve è mettere gli esercenti in una posizione di vantaggio, rendendogli conveniente l’utilizzo del Pos. Il come è semplicissimo: azzerare o abbassare le commissioni bancarie e le spese di acquisto, noleggio o utilizzo degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico. A maggior ragione considerata la forte redditività del sistema bancario”. Così Marco Goretti, coordinatore di CNA Empolese Valdelsa, sul regime sanzionatorio entrato in vigore oggi per commercianti, artigiani e professionisti che non accetteranno pagamenti elettronici.