Premio Spadolini, ex-aequo per Beatrice Falcucci dell'Università di Firenze

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si è svolta questa mattina nel Palazzo della Consulta di Roma la cerimonia di consegna della XXV Edizione del Premio Spadolini Nuova Antologia, riconoscimento annuale bandito dall'omonima Fondazione, ispirato a quello fondato dal noto statista fiorentino in onore della madre Lionella.

Di carattere internazionale il premio consiste in 6000 euro, è dedicato a un tema attinente alla “Storia politica e culturale dell'Italia contemporanea (dall’ ‘800 ai giorni nostri)” e si rivolge a tesi di laurea e di dottorato discusse negli ultimi tre anni anni.

A fare gli onori di casa questa mattina è stato il Presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato:

"La consegna di questo premio è oggi il modo migliore per ricordare Giovanni Spadolini -sono state le sue parole-, testimoniando come la sua colta Italia risorgimentale, di minoranza o meno che fosse, vive nei nostri giovani e nei loro studi. Per il futuro".

"Il conferimento dei riconoscimenti ai vincitori da parte del Presidente della Corte Costituzionale, Professor Giuliano Amato -ha commentato Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini-, onora l'edizione particolare del Premio, la venticinquesima. Un quarto di secolo teso ad incoraggiare e gratificare giovani studiosi dell'Italia contemporanea, con assegni di studio, targhe e medaglie dei Presidenti di Camera e Senato, Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Il ringraziamento più vivo alle alte cariche istituzionali, così vicine alla Fondazione Spadolini, e al mondo dell'Università, laboratorio di alta cultura".

A ricevere i riconoscimenti sono stati sette studiosi provenienti da varie Università italiane. Tre di loro hanno svolto tesi di dottorato in co-tutela con altrettante Università di Paesi europei: Universidad de Zaragoza, Science Po di Parigi, École Pratique des Hautes Études di Parigi

1° Premio ex-aequo:

Giulia Bianchi Tesi di Dottorato Università Sapienza Roma

“Diplomazia balcanica e mediterranea. Russia e Italia dall’accordo di Racconigi al patto di Londra (1909-1915)”.

Beatrice Falcucci Tesi di Dottorato Università di Firenze

“L’Impero dei Musei”. Un’analisi delle collezioni dall’Oltremare italiano”.

Giuseppe Perelli Tesi di Laurea Specialistica Università di Bari/Universidad de Zaragoza

“Attori e forme della politicizzazione nello spazio borbonico: le provincie pugliesi in Rivoluzione e

Controrivoluzione (1817-1827)”.

Samuele Sottoriva Tesi di Dottorato Università Roma Tre/Sciences Po de Paris

“Una amicizia difficile. Il Partito Socialista Italiano (PSI) e il Partì Socialiste Français (PS) nei lunghi anni Settanta (1969-1983)”.

A ricevere la Targa del Presidente della Camera dei Deputati è stata Giulia Dodi, per la tesi di Dottorato conseguita all'Università di Bologna/École Pratique des Hautes Études: “La spogliazione dei beni ebraici e l’attività dell’Egeli a Bologna e Ferrara”.

La Medaglia del Presidente del Senato della Repubblica è stata consegnata a Margherita Acciaro, per la tesi di Laurea Specialistica presso l'Università di Pisa: “Bambini in rivoluzione. Pratiche, narrazioni e iconografia in due scenari del lungo Quarantotto italiano: Milano e Roma”.

Infine la Medaglia della Fondazione Spadolini Nuova Antologia per il XXV del Premio è andata ad Alice De Matteo, per la tesi di Laurea Specialistica conseguita all'Università di Milano: “Giuseppe Elia Benza. Pensiero e azione di un repubblicano ligure”.

Alla cerimonia di Roma, oltre i vincitori, erano presenti i membri della Giuria:

Cosimo Ceccuti, Gabriella Ciampi, Sandro Rogari e Angelo Varni.