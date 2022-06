Sorpresi a rubare, fuggono: denunciato 23enne, caccia al complice

Si sono intrufolati nel locale di un'associazione a Montemurlo e hanno provato a rubare oggetti. Un 23enne è stato denunciato e un altro, possibile complice, è riuscito a scappare.

I carabinieri sono intervenuti il 27 giugno in via Labriola a Montemurlo, era stata segnalata l'intrusione di due persone. Al tempestivo arrivo delle pattuglie due soggetti si sono dati alla fuga per i campi circostanti. I due non sono riusciti a prendere nulla.

Le immediate ricerche poi condotte in zona hanno permesso di rintracciare e identificare uno dei due responsabili, fermato a bordo di un auto che si dirigeva verso Oste. Si tratta di un 23enne di origini albanesi. Si cerca il complice.