Spazzamento strade Lastra a Signa, cambiamento negli orari

Alia Servizi Ambientali SpA, accogliendo le richieste dell’Amministrazione Comunale di Lastra a Signa, ha predisposto la riorganizzazione del servizio di spazzamento meccanico in alcune viabilità del Capoluogo, pertanto, a partire da lunedì, 4 luglio, è importante prestare attenzione ai nuovi cartelli stradali recanti le disposizioni di divieto di sosta per pulizia strade, prendendo visione dei nuovi orari indicati.

La progettazione del servizio, realizzata grazie ad una stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale anche per rispondere alle esigenze dei cittadini, prevede nuovi orari per il servizio. Si illustrano nel dettaglio le variazioni apportate al servizio qui di seguito:

1. P.zza Firenze: dal lunedì (08:00 - 09:00) al martedì, 08:00 - 09:00

2. Via C. Castracane (tratto da Via IV Agosto a Via L. da Vinci): dal martedì (07:30 - 08:30) al lunedì, 07:30 - 08:30

3. Largo S. Fons: dal sabato (14:30 – 15:30) al giovedì, 09:00 - 10:30

4. Via delle Selve (da Via G. Galilei a Via G. Galilei): 1° e 3° martedì, 08:30 - 09:30

5. Piazza Piave (area parcheggio intorno alla Palestra): tutti i martedì, 05:30 - 06:30

6. Via De Sanctis (Da Via di Calcinaia a fine strada): 2°,4° e 5° mercoledì, 17:00 - 19:00

7. Via F. Ferrucci (Tratto iniziale da Via Vecchia Pisana): 1° e 3° mercoledì, 17:00 - 19:00

8. Via della Giustizia (Da Via Val di Pesa ad area a parcheggio ed area a parcheggio): 1° 3° e 5° mercoledì, 13:00 - 15:30

9. Via delle Macine (Da Via Vecchia Pisana a Via D. Cimarosa): 1° 3° e 5° mercoledì, 17:00 - 19:00

Per ulteriori informazioni, è a disposizione il servizio di call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile). È in fase di aggiornamento l’area “pulizia strade” relativa al Comune di Lastra a Signa sul portale, www.aliaserviziambientali.it (nella sezione Pulizia strade).

Fonte: Alia Servizi Ambientali