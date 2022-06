Torna l'antica Fiera di Comeana

L’antica Fiera di Comeana non è soltanto un rendez-vous per le attività delle associazioni del territorio, la gastronomia locale, la musica, gli spettacoli pirotecnici, ma la Fiera è anche sport.

Torna dopo la pausa forzata il tradizionale torneo dei Rioni di Comeana, che storicamente accompagna l'antica fiera, durante il quale le squadre di calcio delle quattro contrade si affronteranno per la gloria del proprio colore: Celesti, Verdi, Rossi E Bianchi.

Le prime tre giornate del quadrangolare hanno visto scontrarsi le squadre in sei partite, in cui hanno avuto la meglio Rossi e Bianchi, che dunque si giocheranno la finale.

Inizialmente prevista per il 30 giugno 2022, per causa di forza maggiore è stata posticipata alla prossima settimana in una data ancora da stabilire. Lunedì 4 luglio sarà deciso il giorno esatto del recupero.

Domenica 3 Luglio 2022 avrà luogo invece La Giornata Rosa, gara ciclistica su strada tutta al femminile,valida per l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale ed organizzata dal Team Zhiraf-Guerciotti, con il contributo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione Ciclistica Italiana e dei Comuni di Prato, Carmignano e Poggio a Caiano.

La competizione comprende tre diverse categorie di atlete: Juniores Donne Open, in competizione per il 74° Trofeo della Fiera di Comeana; Allieve, per il 64° Gran Premio Circolo Rinascita Comeana e la categoria Esordienti Donne per il Gran Premio Scuola di Ciclismo Svetlana Bubnenkove.

Il ritrovo pre-partenza avrà luogo al Circolo Arci Rinascita, in via G. Rossini 5, Carmignano, Comeana (PO).

La gara avrà inizio alle ore 9.00 per le Juniores, alle ore 11.00 partiranno invece le Allieve ed infine alle ore 14.00 avrà inizio la competizione per la categoria Esordienti Donne.

La competizione verrà ripresa da Rai Sport, Rai 3 e tutte le TV Regionali – Gastone Nencini.

Fonte: Ufficio Stampa