Treni, disservizi sulla linea Empoli-Siena. I pendolari sfiniti: "Situazione insostenibile"

Ennesima giornata da incubo per i pendolari della disgraziata linea Empoli Siena.

"Il Treno 18201 della mattina - fanno sapere un lettore - ha accumulato 20 minuti di ritardo a Poggibonsi per un "ingorgo" a Empoli per ritardo di un treno precedente, con conseguente poi attesa a Ponte a Elsa per dare la precedenza al Siena Firenze visto il ritardo accumulato. Nel pomeriggio, per passaggio a livello guasto tra Granaiolo e Ponte a Elsa, il treno 18221 è arrivato a Siena con 37 minuti di ritardo, mentre il 18851 è stato cancellato e il 18234 ha subito un forte in ritardo tra Granaiolo e Ponte a Elsa, circa 25 minuti circa.

La situazione - continua il pendolare - è diventata insostenibile, insopportabile e vergognosa per i pendolari che ogni giorno stanno mezza giornata fuori casa per lavoro e l'unica cosa che vorrebbero è arrivare a casa presto; insostenibile per i viaggiatori, che rischiano di perdere le coincidenze con treni a lunga percorrenza e aerei; per il personale a bordo, che si deve sorbire le ire giuste dei passeggeri pur non avendo colpa, essendo la colpa dell'infrastruttura e del materiale fatiscente e non mantenuto in efficienza. Qualcuno deve assolutamente intervenire, regione o chicchessia, per fermare questo vortice senza fine apparente".