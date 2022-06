Una lettera al Consiglio comunale: "Episodi violenti alla stazione di Castelfiorentino, la questione non è più sostenibile"

Riceviamo e pubblichiamo, tramite la segnalazione della consigliera di opposizione Susi Giglioli, la lettera firmata da parte di un gruppo di cittadini che ha scritto al sindaco Alessio Falorni e ai consiglieri di maggioranza e opposizione in merito alla situazione della stazione ferroviaria. La questione per un soggetto violento in particolare è stata affrontata sia dal sindaco che dall'opposizione della Lega in un dibattito sui social e sulla stampa. Di seguito il testo della lettera.

"È come semplici cittadini che abitano ed esercitano la loro attività nel centro storico del paese, che ci preme mettere a conoscenza formalmente il Sindaco e i principali rappresentanti delle forze politiche elette, del prolungato disagio che stiamo vivendo in merito ai ripetitivi episodi di violenza e di degrado che si svolgono nell’area della stazione ferroviaria.

Stiamo parlando di vere e proprie scorribande di soggetti che bivaccano, sopratutto a tarda sera, nella zona in oggetto e nei locali circostanti aperti fino a tarda notte con conseguenti vere e proprie “guerriglie” con bottiglie e coltelli che richiedono ripetutamente l’intervento delle forze dell’ordine e dell’auto medica.

Questi episodi sono ormai ricorrenti, più o meno violenti, e siamo certi che anche voi riscontrerete in tutto ciò una situazione che non può più essere definita come occasionale.

Tutto ciò sta letteralmente condizionando le nostre vite poiché ci sentiamo in pericolo ad uscire o rientrare la sera specialmente in questo periodo estivo e la mattina presto ci troviamo di fronte a scene di estremo degrado conseguenza degli episodi della sera precedente.

Siamo certi che terrete in considerazione la nostra segnalazione che segue dopo numerosi episodi su cui abbiamo sorvolato nella speranza che la questione venisse ricondotta a canoni di civile convivenza ma ad oggi il problema non è più sostenibile temendo letteralmente per l’incolumità sopratutto dei nostri anziani e bambini.

Auspichiamo che congiuntamente, al di là di ogni appartenenza politica, si possa intervenire in tempi celeri nell’interesse e a tutela del paese e della sua cittadinanza".

Lettera firmata