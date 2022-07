Fornaciari bis, ecco la nuova giunta a Porcari tra conferme e novità

Tre conferme e un volto nuovo per la giunta del Fornaciari bis, annunciata questa sera (30 giugno) in apertura della prima seduta del consiglio comunale. Della squadra di governo faranno parte i consiglieri eletti Roberta Menchetti, che assume anche il ruolo di vicesindaco, Franco Fanucchi, Eleonora Lamandini e Michele Adorni.

Il sindaco, Leonardo Fornaciari, tiene per sé le deleghe alla polizia municipale, sicurezza, pianificazione urbanistica, sostenibilità, assetto e tutela del territorio, sicurezza idraulica.

Alla vicesindaca Roberta Menchetti sono affidati finanze e bilancio, attività produttive, rapporti con le aziende partecipate, valorizzazione del centro commerciale naturale, Pnrr, bandi e finanziamenti.

Franco Fanucchi assume le deleghe ai lavori pubblici e infrastrutture comunali, edilizia scolastica, ambiente, protezione civile, piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

A Eleonora Lamandini le competenze su cultura, pubblica istruzione, sostegno alle disabilità, pari opportunità e famiglia.

Infine Michele Adorni, alla prima esperienza amministrativa, si occuperà di politiche sociali e abitative, solidarietà sociale, asili nido, lavoro e personale.

“Voglio sottolineare – commenta il sindaco, Leonardo Fornaciari – l'importanza di tutte e dodici le persone che si sono messe al servizio della lista Viviamo Porcari. Sono valore ed energia irrinunciabile per il presente e per il futuro. A mano a mano che le commissioni consiliari prenderanno forma e verrà individuata la figura di presidenza del consiglio comunale, assegnerò ai consiglieri incarichi mirati. Durante la consiliatura, come già fatto nei cinque anni passati, cercherò di coinvolgere il più possibile tutta la squadra. Iniziamo con i migliori auspici e intenzioni: consolidare i progetti in essere e portare a compimento le nuove sfide che abbiamo davanti a noi per migliorare ulteriormente la qualità della vita dei porcaresi”.

“Auguro a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere – ha aggiunto Fornaciari – un sereno e costruttivo dialogo. Sono certo che minoranza e maggioranza garantiranno una sana dialettica democratica, senza esasperare mai i toni, nell'interesse della grande comunità che tutti noi rappresentiamo”.

Rimangono da assegnare ai consiglieri comunali di maggioranza alcune deleghe, come lo sport, la digitalizzazione, le politiche giovanili, il turismo e la valorizzazione delle località più distanti dal centro (Padule e Rughi).

Il consiglio comunale di Porcari vede eletti, per Viviamo Porcari, Leonardo Fornaciari, Roberta Menchetti, Franco Fanucchi, Susy Rovai, Michele Adorni, Eleonora Lamandini, Serena Toschi, Simone Giannini e Tommaso Andreotti. Per La Porcari che vogliamo siedono in consiglio Barbara Pisani, Massimo Della Nina, Riccardo Giannoni e Diego Giannini.

La giunta

Roberta Menchetti, 56 anni, avvocata, sposata con una figlia, già assessora per due mandati amministrativi, con Alberto Baccini prima e con Leonardo Fornaciari. “Torno al timone del bilancio comunale con la determinazione di sempre e la responsabilità di gestire al meglio le opportunità rappresentate dai fondi del Pnrr. Tra le mie nuove deleghe c'è la valorizzazione del centro commerciale naturale: lavoreremo da subito per favorire l'insediamento di nuove attività di vicinato, veri presidi di vitalità e sicurezza”.

Franco Fanucchi, 59 anni, insegnante, sposato con tre figli, già assessore per due mandati amministrativi, con Alberto Baccini prima e con Leonardo Fornaciari poi, di cui è stato vicesindaco. Appassionato di sport, pratica la mountain bike anche a livello agonistico. “Abbiamo una squadra forte e determinata – ha detto – per affrontare le numerose sfide che avremo davanti nei prossimi cinque anni, molti progetti da portare avanti e altri ambiziosi da iniziare al più presto. Noi siamo pronti. Ringrazio il sindaco per la rinnovata fiducia e auguro a tutti noi un buon lavoro”.

Eleonora Lamandini, 40 anni, impiegata, sposata e mamma da pochi mesi, assessora uscente della prima giunta Fornaciari. “Sono felice di questo incarico – ha detto – che mi permette di continuare il lavoro iniziato negli ultimi due anni della precedente amministrazione, e sono orgogliosa di far parte di una squadra che saprà lavorare bene. Le sfide che ci attendono sono molte e personalmente metterò tutto il mio impegno affinché temi importanti come la scuola, la cultura, le pari opportunità, l'inclusione di tutti e tutte siano al centro della nostra azione amministrativa”.

Michele Adorni, 34 anni, agente immobiliare, sposato con Jessica e papà di Gregorio e Galileo, impegnato da sempre nel mondo del commercio per il suo sviluppo. “Ringrazio il sindaco – ha detto – per la fiducia. Le politiche sociali dimostrano la loro efficacia nei momenti critici che la vita di ognuno può incontrare, significano solidarietà ma anche darsi da fare per una più diffusa cultura dell'inclusione. Il dialogo con le imprese del territorio sarà fondamentale per difendere e valorizzare il lavoro, che rappresenta dignità e riscatto personale, così come quello con il personale dell'ente per rendere i servizi più efficienti e più agevoli le attività dei dipendenti. Non resta che mettersi a lavoro.”

Fonte: Comune di Porcari - Ufficio stampa