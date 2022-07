"Auto scassinata, rubati i miei strumenti": lo sfogo di un musicista di Castelfiorentino

Un furto da migliaia di euro, danni importanti all'auto e soprattutto gli strumenti di lavoro - vitali per un musicista - portati via. Succede a Castelfiorentino, in piazza Nagy, e la segnalazione arriva da un castellano, abbattuto per quanto avvenuto.

Nella notte tra il 17 e il 18 giugno il musicista Giuseppe Firenze torna a casa dopo aver lasciato l'auto in piazza. Il mattino dopo trova i vetri sfondati, la portiera del conducente scassinata e tutto il contenuto del bagagliaio portato via. Si tratta di casse, zaini e strumenti per chitarra, "praticamente tutto quello che mi serve per il lavoro da musicista".

"Oltre al danno economico, il dispiacere, la rabbia , la frustrazione e l'impotenza di non poter fare niente se non la classica denuncia alle forze dell'ordine che sono stati molto disponibili e comprensivi nell'accogliere la mia dichiarazione - dice Firenze -. Sono preoccupato e molto dispiaciuto per quanto successo e ancora di più se si pensa che l'auto era in una piazza pubblica. Mi spiace anche che il mattino prima che facessi la brutta scoperta, nonostante ci fosse il mercato e quindi molte persone vicino al veicolo vandalizzato, nessuno si sia degnato di fare una segnalazione. Anche questa è violenza, che troppo spesso passa in secondo piano per i motivi più disparati".

"Se si continua a lasciare indisturbato chi ruba e viola la proprietà altrui senza mai ricevere una punizione quello che si otterrà sarà soltanto sfiducia, paura e voglia di poter andare altrove dove ci si sente più sicuri e tutelati" conclude Firenze.