Giugno della Battaglia, chiude la rassegna sulla Battaglia di San Romano

La conferenza del professor Franco Cardini ha chiuso la rassegna Il Giugno della battaglia, dedicata all’approfondimento storico e artistico del conflitto di San Romano. Un mese di eventi che ha visto la partecipazione di artisti e illustri nomi della divulgazione storica. Lo scorso 2 giugno sono trascorsi esattamente 590 anni dalla Battaglia che Paolo Uccello ha dipinto nelle sue tre tele, opere che inconsapevolmente portano il nome di San Romano, e quindi di Montopoli, in tutto il mondo.



Centinaia di persone hanno assistito a mostre, eventi enogastronomici, danze, spettacoli e conferenze. "Siamo soddisfatti di come sia andata – commenta il sindaco Giovanni Capecchi –. Il nostro obiettivo è far conoscere sempre più il territorio e le sue ricchezze. Promuovere vuol dire scoprire, conoscere e far conoscere. Perciò abbiamo pensato a un cartellone variegato che potesse far avvicinare al tema, ricordare il nostro passato e tramandarlo alle nuove generazioni, comunicare la bellezza dell’arte e della cultura. Un successo possibile soltanto grazie al grande lavoro di squadra tra gli assessorati e le tante realtà che hanno partecipato come: Promo Cultura, il Sistema Museale, la Pro loco, il Ccn di San Romano, il Gruppo di studio sulla battaglia, il Santuario di San Romano e tutti gli ospiti della rassegna".



Ma se il calendario degli eventi si chiude non si spegne la volontà di continuare a raccontare il territorio. "Questa non è una fine – hanno detto l’assessore alla promozione e allo sviluppo del territorio Valerio Martinelli e alla cultura e all’istruzione Cristina Scali –abbiamo allo studio insieme al professor Ugo Barlozzetti, un percorso di approfondimento da portare nelle scuole, inoltre vogliamo proseguire quella ricerca cominciata con la nascita del gruppo di studio. Barlozzetti, che durante il Giugno ci ha fatto apprezzare la bellezza dei figurini storici, è stato incaricato per la realizzazione di un plastico, per conoscere da vicino i segreti delle tre tavole. Un grazie va al professore e alle associazioni che hanno collaborato alla buona riuscita delle tante iniziative".

Poi ci sono le proposte degli ospiti: il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt ha immaginato di portare a San Romano, sebbene in forma di riproduzione digitalizzata, le tre tavole della Battaglia, mentre Cardini ha ipotizzato la nascita di un museo a San Romano dove poter interattivamente avvicinare i più giovani alla storia e all’arte.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa