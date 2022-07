Mitica Marcia Montopolese, record di partecipanti

Un successo oltre ogni più rosea aspettativa per la nona edizione della “Mitica Marcia notturna montopolese”, tornata giovedì 30 giugno ad animare le vie del centro dopo uno stop di due anni causa Covid: circa 350 persone hanno affrontato i percorsi di 5 e 10 chilometri, competitivi e non. Un record di adesioni, visto che prima del Covid solitamente si raggiungevano al massimo 200 partecipanti.

E una grande soddisfazione per gli organizzatori dell’Associazione culturale Arco di Castruccio, che si sono avvalsi della preziosa collaborazione del Gruppo Polisportivo Casa Culturale di San Miniato Basso. “ Quello di quest'anno - scrive l’Arco - è stato davvero un grande ritorno. Dopo il Covid abbiamo potuto ricominciare anche se abbiamo preferito optare per la partenza scaglionata per una maggiore sicurezza. Grazie davvero di cuore a tutti i partecipanti, non ci aspettavamo questa grande partecipazione con più di 300 iscrizioni.

È stata una marcia con una "marcia" diversa: abbiamo visto famiglie e "podisti veri" insieme, molti ragazzi e bambini, partecipanti di tutte le frazioni, tanti montopolesi, molte delle associazioni di Montopoli, consiglieri comunali e rappresentanti delle consulte di frazione”. L’evento è stato reso possibile anche grazie agli sponsor: Macelleria Lo Scalco, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Conceria La Patrie, Unicoop Firenze, Unipolsai – Chiara Cioni, Menichetti Cioccolato, Ciaponi Tutto per l’edilizia e Bertolini Costruzioni. L’amministrazione comunale montopolese, invece, ha concesso il patrocinio.

Fonte: Associazione Arco di Castruccio