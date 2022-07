Servizio Domiciliare, stato di agitazione nell'Empolese e nel Cuoio

Siamo molto preoccupati per la tenuta del Servizio Assistenza Domiciliare nel territorio della società della salute Empolese Valdarno a seguito del cambio di appalto, gestito attualmente dalla Cooperativa Sociale Aldia di Pavia.

Al momento della partenza del nuovo appalto il 1 luglio, la Cooperativa non ha fornito tutte le attrezzature dovute idonee a svolgere il servizio domiciliare, questo potrebbe portare gravi criticità sul servizio domiciliare e potrebbe causare disservizi agli utenti.

Questi lavoratori, è bene ricordarlo, sono addetti a servizi pubblici, come quelli del sistema socio sanitario assistenziale ed educativo scolastico: servizi che oramai sono esternalizzati da parte della Pubblica Amministrazione e che mai come durante la Pandemia sono diventati cruciali per aver garantito tutele fondamentali, livelli essenziali di assistenza e servizi ai cittadini fragili e non autosufficienti presso le proprie abitazioni.

Nel frattempo, si progettano iniziative di mobilitazione, a partire dalla dichiarazione di uno stato di agitazione sul servizio domiciliare, ed altre azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, e soprattutto a tutela di tutti i cittadini fragili e non autosufficienti che usufruiscono di questo servizio.

Paolo Grasso Fp cgil

Andrea Nerini Fp cisl