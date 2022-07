Un tragico incidente è avvenuto nella notte a Guardavalle, poco distante da Torrita di Siena. Un 25enne è morto a seguito di uno scontro tra due auto.

L'incidente è avvenuto verso le 2 di notte di sabato 2 luglio. Sul posto i sanitari inviati dal 118 oltre ai vigili del fuoco di Montepulciano e ai carabinieri.

Per il 25 non c'è stato niente da fare, è stato quasi subito constatato il decesso. Non è nota la dinamica del sinistro.