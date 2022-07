Laboratori e scrittori nei musei di Empoli a luglio

Quando il museo va oltre le classiche competenze, aprendo le porte a iniziative che mettono al centro la cultura a trecentosessanta gradi, ecco che anche l'estate in città ha tutto un altro fascino. Ne sono convinti l'amministrazione comunale di Empoli e lo staff di Empoli Musei che hanno deciso di mettere nero su bianco un calendario di appuntamenti per grandi e piccini in programma per tutto il mese di luglio.

«Stiamo pian piano raccogliendo il frutto di un intenso lavoro, che ci ha consentito di raggiungere intanto l’importante traguardo del riconoscimento del nostro Museo del Vetro come Museo di interesse regionale. Una meta significativa determinata dal possesso di numerosi requisiti che comprendono tra l’altro l’accessibilità fisica, le dotazioni oltre alle attività educative e scientifiche che sono parte integrante della missione del Museo del Vetro e di tutti i musei cittadini che stanno lavorando, ormai, nell’ottica di sistema integrato. L’obiettivo raggiunto dimostra che stiamo procedendo nella giusta direzione. Abbiamo ancora tanta strada da fare e ulteriori traguardi da raggiungere, ma il percorso ci è chiaro e anche le attività proposte per questa estate ne fanno parte». Queste le parole della direttrice dei Musei, Cristina Gelli, che accompagnano la presentazione di "Musei d'estate", il titolo del cartellone che propone un menù ricchissimo, anzi due.

C'è Una sera al museo, con tante attività per famiglie per adulti, e c'è Gli occhi, la bocca. Quattro serate di parole nei musei empolesi, proposto in collaborazione con la libreria La San Paolo. Si comincia ogni sera alle 21.30.

Una sera al museo prenderà il via martedì 5 luglio 2022 con "Mani che lavorano" al Museo del Vetro, per poi proseguire giovedì 19 luglio con "L'arte della doratura - Visita guidata e laboratorio per adulti al Museo della Collegiata. Per partecipare a questi due eventi, rivolti a un target di adulti, è necessaria la prenotazione entro le ore 18 del giorno precedente l'incontro (massimo 15 partecipanti). Il costo è di 10 euro per ogni iniziativa, oltre al biglietto di ingresso. Giovedì 14 luglio spazio invece a Le conchiglie tra natura, cultura, storia e arte, al Museo Civico di Paleontologia, con gran finale giovedì 28 luglio al Museo del Vetro con Calici che magia. Per partecipare a queste due iniziative, per bambine e bambini da 6 a 11 anni di età (massimo 10 partecipanti con i loro genitori), è necessario prenotare entro le ore 18 del giorno precedente l'incontro. Il costo è di 15 euro per ogni iniziativa, oltre al biglietto d'ingresso.

Passando a Gli occhi, la bocca. Quattro serate di parole nei musei empolesi, la prima data da segnare in agenda è il 7 luglio 2022: il Museo Civico di Paleontologia ospiterà Ginsberg e il mammut, con la libraia-attrice Chiara Argelli pronta a dare voce ad Allen Ginsberg. Si prosegue martedì 12 luglio nel chiostro del Museo della Collegiata con Pierrot lunaire - Davoli, Del Sarto, Pelliti. Tre poeti in un plenilunio d'estate, e giovedì 21 luglio alla Casa del Pontormo con Altre maniere, ovvero Ezio Sinigaglia presenta il dittico di romanzi Fifty-Fifty (Terrarossa edizioni). Gran finale martedì 26 luglio al Museo del Vetro con Firenze rivista: Martino Baldi, Diego Bertelli e Alessandro Raveggi presentano la rivista The Florenze Review (Casa editrice Le lettere). Il format è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione con La San Paolo* Libri & Persone.

«Siamo partiti dai luoghi, i musei, e abbiamo cercato di creare un programma ‘site-specific’, quindi ogni appuntamento è pensato per integrarsi nello spazio che lo ospiterà; al tempo stesso volevamo qualcosa di frizzante e variegato» spiega Fabio Cremonesi «Il risultato sono quattro serate molto diverse tra loro, più letture che presentazioni, che speriamo possano accontentare tutti i gusti».

«Sono estremamente felice di presentare questo cartellone e che il Museo del Vetro sia annoverato tra quelli di interesse regionale. Un riconoscimento, quest’ultimo, non solo simbolico, ma che testimonia in maniera concreta che stiamo lavorando in modo corretto. Raggiunta la meta dobbiamo ora lavorare per mantenere e migliorare gli standard raggiunti. Fondamentale in questo è il supporto della nostra comunità a cui si rivolge il programma estivo, destinato a famiglie, bambini e adulti e elaborato in parte grazie alla preziosa collaborazione con altre realtà cittadine, in particolare con La San Paolo* Libri & Persone». Queste le parole dell’assessore alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Empoli Musei chiamando lo 0571 76714 dalle 10 alle 19, dal martedì alla domenica, oppure inviando una mail all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it. Info e dettagli anche su www.empolimusei.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa