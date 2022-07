Un bambino di 5 anni ha rischiato di annegare in una piscina comunale di Montecatini Terme oggi pomeriggio. Il piccolo è finito sott'acqua e ci è rimasto finché non è stato soccorso e portato a bordo vasca. Il piccolo, che era con la mamma in piscina, non è finito in arresto cardiaco. È stato trasferito in ospedale a Pistoia e poi al Meyer di Firenze. Non è in pericolo di vita.