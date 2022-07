Offerte di lavoro da Empoli e Santa Croce: come candidarsi

Anche il mese di luglio può essere l'inizio per una nuova vita con un nuovo lavoro da affrontare. E come ogni settimana il lunedì continua a essere il giorno della vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

OPERAIO/A CARICO MANOVIA ESPERTO

La risorsa sarà inserita all'interno del team aziendale e si occuperà di attività di produzione, nello specifico di organizzare il carico della manovia secondo le bolle di lavoro. I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

esperienza maturata nella mansione

ottima manualità

precisione

disponibilità fin da subito

Luogo di lavoro: Circondario Empolese

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa_carico_manovia_esperto_125266/it/

GRATTATORE

La risorsa dovrà occuparsi della grattatura della suola.

Requisiti: Richiesta precedente esperienza nella mansione e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Malmantile

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/grattatore_125233/it/

ADD. AL TAGLIO CALZATURE ESPERTO/A

La risorsa si occuperà di:

taglio calzature automantico e manuale

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

pregressa esperienza nella mansione

preferibile esperienza nel taglio automatico

disponibilità immediata

Luogo di Lavoro: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_al_taglio_calzature_espertoa_124915/it/

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI

La risorsa dovrà essere in grado di gestire tutte le attività inerenti all’ufficio acquisti, gestione degli ordini, gestione dei fornitori. Assicurare, attraverso opportune trattative con il fornitore, le migliori condizioni di acquisto, in termini di prezzo, mezzo di pagamento e termini di consegna.

Per questa posizione è considerato un requisito preferenziale il possesso di un diploma di perito meccanico.

Costituisce un requisito fondamentale l'aver maturato una buona esperienza in ambito metalmeccanico in ruoli affini a quello ricercato.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa_ufficio_acquisti_123782/it/

OPERAI TURNISTI SETTORE VETRO

Le risorse saranno inserite nella linea di produzione del controllo qualità bottiglie di vetro a ciclo continuo. l candidati ideali devono presentare i seguenti requisiti:

- Diploma

- Esperienza (anche minima) in produzione

- Disponibilità a lavorare su turni

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operai_turnisti_settore_vetro_124906/it/

APPRENDISTA MANOVIA CALZATURIFICIO

Il/la candidato/a sarà inserito in produzione per le mansioni di grattatura, masticiatura, rifinizione e carico manovia. I/le candidati /e ideali devono presentare:

- ottime doti di manualità

- disponibilità immediata

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/apprendista_manovia_calzaturificio_122185/it/

