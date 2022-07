'Un'estate con i Musei per l'Alzheimer', le iniziative a Empoli

Un incontro in piazza fra musica, danza e voglia di comunicare e poi attività di sensibilizzazione che invaderanno il centro storico. A Empoli è tutto pronto per "Un'estate con i Musei per l'Alzheimer", progetto promosso dal Comune di Empoli insieme all'associazione Alzheimer Fest e al Museo Diffuso Empolese Valdelsa.

L’appuntamento da non perdere per accendere i riflettori sulle persone anziane fragili è fissato per mercoledì 6 luglio 2022 in piazza Farinata degli Uberti: alle 18 prenderà il via "Di Nuovo Insieme (finalmente in piazza!), un incontro aperto a tutta la cittadinanza a partire proprio dagli anziani fragili e dai loro accompagnatori. Si tratta di un'occasione per sperimentare attraverso l'espressione corporea, nuovi modi di comunicare, di entrare in relazione con se stessi e gli altri nell'incontro con il patrimonio storico-artistico della piazza, sulla quale affaccia, fra l'altro, la suggestiva Collegiata di Sant'Andrea, e che ospita la fontana delle Naiadi. Ad accompagnare i presenti sarà presente la danzaterapeuta Veruschka Cocchini.

Guardando invece all'intero 'giro' di Empoli, per tutto il mese di luglio prenderà vita "Musei per l'Alzheimer - In vetrina!", promosso in collaborazione con l'associazione Centro storico. Gli esercizi commerciali del centro storico ospiteranno un'esposizione temporanea di fotografie, disegni, manufatti e narrazioni realizzate nell'annualità 2021/22 del progetto. Si tratta di un'occasione per promuovere insieme all'intera comunità rinnovate forme di accoglienza dell'età anziana e delle sue fragilità, sostenendo chi ne fa esperienza per abbattere pregiudizi e solitudine.

Da non dimenticare inoltre che nelle sale del Museo del Vetro di via Ridolfi, anch'esso nel cuore del centro storico empolese, resterà visitabile fino al 30 settembre 2022 la mostra "La voce delle cose", frutto del del lavoro fatto con gli anziani, a seguito della formazione svolta dalla rete degli animatori ed educatori geriatrici delle Rsa Chiarugi di Empoli, Il castello di Montelupo Fiorentino, Santa Maria della Misericordia di Montespertoli, Le Vele di Fucecchio, Del Campana Guazzesi di San Miniato, Ciapetti di Castelfiorentino, Meacci di Santa Croce sull’Arno, di una educatrice museale parte del coordinamento regionale Musei Toscani per l’Alzheimer e di un’animatrice della Rsa Le Magnolie (Isolotto, Firenze).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Empoli Musei chiamando lo 0571 76714 dalle 10 alle 19, dal martedì alla domenica, oppure inviando una mail all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it. Info e dettagli anche su www.empolimusei.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa