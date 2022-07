Fa le consegne con la bici rubata, fermato dopo essere passato col rosso

Ha “bucato” il semaforo rosso e ha imboccato la strada contromano davanti dai motociclisti della Polizia Municipale di Firenze. Si tratta di un rider fermato dagli agenti che poi hanno scoperto che la bicicletta su cui viaggiava era rubata.

Il fatto risale alla settimana scorsa. I motociclisti hanno visto il ciclista mentre oltrepassava il semaforo rosso tra via Pier Capponi e via Fra’ Bartolommeo senza fermarsi. Il giovane ha poi proseguito la sua corsa attraversando viale Matteotti e immettendosi in via La Marmora sulla corsia di destra, quindi contromano. Proprio in via La Marmora i motociclisti hanno raggiunto il ciclista che, dopo una iniziale mancanza di collaborazione, ha mostrato la carta di identità e il permesso di soggiorno entrambi validi.

Durante i controlli l’attenzione degli agenti è stata attirata dalla bicicletta, di una rinomata marca, e che sembrava di un certo valore. E da un adesivo particolare collocato sulla parte sinistra del mezzo.

Da una prima verifica tramite il numero identificativo della casa produttrice non sono risultate denunce. Quindi gli agenti hanno multato il rider per le violazioni al codice della strada e questi poi si è allontanato. Ma una volta arrivati in ufficio hanno eseguito ulteriori accertamenti proprio sull’adesivo che riportava quello che poteva essere un cognome accompagnato da una lettera, probabilmente di un nome.

E dall’anagrafe è risultato un residente in città che corrispondeva sia per il cognome che per l’iniziale. Una volta rintracciata la persona ha confermato che il mezzo era di sua proprietà e che gli era stato rubato a marzo. Dalle foto allegate alla denuncia di furto tramessa alla Polizia Municipale è risultato evidente che si trattava della bici del rider.

A questo punto gli agenti hanno iniziato a cercare il ciclista nelle zone dove si ritrovano i rider e alla fine la ricerca ha dato esito positivo. Il giovane è stato accompagnato al comando dove è stato denunciato per ricettazione. La bicicletta è stata restituita al proprietario

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa