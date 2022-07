Test per Medicina, aperte le iscrizioni a UniSi

Sono aperte le iscrizioni alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena per l’anno accademico 2022-2023.

Tre le fasi, tutte necessarie, per effettuare l’iscrizione alla prova di ammissione.

Innanzitutto occorre iscriversi alla prova di ammissione attraverso la procedura on line sul sito web nazionale Universitaly entro le ore 15.00 del 22 luglio (www.universitaly.it).

A seguire, entro le ore 12.00 del 26 luglio, è necessario iscriversi alla procedura concorsuale dell’Ateneo tramite la “Segreteria on line” dell’Università di Siena.

Sempre entro il 26 luglio, occorre effettuare il pagamento di 100 € tramite la “Segreteria online”.

I passaggi indicati vanno tutti effettuati secondo le indicazioni dettagliate nel bando.

Sono assegnati all’Università di Siena, in via provvisoria: 248 posti per i cittadini comunitari e non comunitari equiparati e 2 per i cittadini non comunitari residenti all’estero riservati ai cittadini cinesi che hanno aderito al Progetto Marco Polo.

La prova di ammissione si terrà il 6 settembre. Entro l’8 agosto sarà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova.

Tutti gli aggiornamenti sulla prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia sono pubblicati online all’indirizzo www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/medicina-e-chirurgia.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa