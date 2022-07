Finanza, Elpis apre un centralino telefonico per aspiranti imprenditori

Un numero telefonico per chi ha un'idea imprenditoriale o di riorganizzazione, ma non sa da dove partire per realizzarle. Si chiama “HElpis Finanza Etica+” ed è il servizio lanciato dalla startup Elpis Srl Impresa sociale per rispondere alle esigenze di imprenditori o aspiranti tali, in particolare giovani, ed Enti del Terzo settore. Chiamando lo 055.3980586 l’imprenditore o il semplice cittadino troverà un centralino in grado di rispondere a ogni domanda e guidarlo nelle tappe necessarie per far partire o allargare la propria attività. In alternativa, per chiedere consigli e informazioni, è attivo anche l’indirizzo mail elpis.impresasociale@gmail.com.

La startup Elpis, già presente a Firenze con due sportelli fisici, allarga ora il suo campo d’azione con uno sportello digitale accessibile da chiunque in tutta la regione. Sarà uno strumento al servizio del territorio per la creazione di occupazione e inclusione sociale, attraverso l'erogazione professionale di consulenza e primo orientamento per il microcredito e per la finanza straordinaria, di educazione finanziaria e supporto per l'avviamento e l'accompagnamento all'attività, in un'ottica di sostenibilità.

“In questi mesi abbiamo lavorato per dare un’opportunità unica a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto nel mondo della finanza etica e straordinaria o in quello imprenditoriale - commenta la direttrice, dottoressa Laura Morini -. Da oggi mettiamo a disposizione il nostro supporto e orientamento in finanza agevolata e crediti di imposta rivolgendoci a tutti coloro che sognano di avviare un nuovo progetto di lavoro, o una nuova impresa, che vogliono ottimizzare la resa degli investimenti e la liquidità aziendale, grazie anche al sostegno avuto dalla Fondazione CR Firenze e Banca Intesa a mezzo del Bando Rinascimento Firenze”.