Fumo dal tram, guasto sulla linea T2

A causa di un guasto a un tram avvenuto all’altezza della fermata San Donato Università, la linea T2 della tramvia è stata temporanea sospesa alle ore 14:51.

Dopo alcuni minuti, il tempo strettamente necessario per capire se il tram poteva ripartire o no, GEST ha deciso di ripristinare il servizio sulla Linea T2 limitatamente ai tratti compresi fra le fermate Peretola-Novoli Regione e Redi-Unità.

Per quanto riguarda il tratto Novoli Regione-Redi, rimasto scoperto dal servizio della tramvia, è stato istituito un servizio sostitutivo di bus, che sono arrivati ed entrati in attività nei tempi tecnici necessari. Le fermate dei bus sostitutivi sono indicate nelle mappe presenti in tutte le banchine della tramvia proprio per agevolare i passeggeri in questo tipo di situazioni.

Non appena si è verificato il guasto, tutti i passeggeri sono stati invitati a scendere dal tram. Successivamente, sul posto sono intervenuti i tecnici inviati da GEST per organizzare la rimozione del mezzo. Durante queste operazioni si è verificata una perdita di olio che, a causa delle alte temperature degli impianti, ha provocato l’uscita di fumo dalla parte bassa e esterna del tram.

La circolazione sulla linea T2 è stata ripristinata alle ore 16:29 e il servizio è tornato regolare.

Fonte: Autolinee Toscane