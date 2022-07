Ondata di maltempo in Toscana, centinaia di interventi dei vigili del fuoco nella notte

Centinaia di richieste di intervento dei vigili del fuoco a causa della forte perturbazione che ha interessato la Toscana intorno alle ore 22.30 del 7 luglio. Il territorio più colpito, con circa 50 richieste, sarebbe il Fiorentino. Per circa un'ora una forte pioggia accompagnata da vento e lampi ha colpito in particolare i comuni di Firenze, Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Fiesole, Bagno a Ripoli, Vicchio, Scarperia, Rufina e Impruneta. Si segnalano, però, anche decine di interventi nelle province di Prato, Siena e Arezzo.

Le richieste di intervento sono state per alberi caduti in strada o su spazi privati, rami pericolanti e per dissesti statici come cornicioni, o tende pericolanti.

IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI

41 interventi dal comando di Firenze

25 interventi dal comando di Siena

Anche nel territorio senese si registrano alberi caduti in strada e circa 25 interventi dei vigili del fuoco.

30 interventi dal comando di Arezzo

Nel comune di Bibbiena, in località La Nave, in via Umbro Casentinese, delle pietre si sono staccate da un muro di confine lungo la carreggiata, e si segnalano altri interventi lungo le strade del comune di Bibbiena, e in località La Fratta nel comune di Cortona.

Un altro intervento a Cavriglia, in via della Costituzione a meleto Valdarno, dove una pianta alto fusto è caduta su alcune autovetture parcheggiate in strada.

14 interventi dal comando di Prato

Il comando di Prato è stato impegnato per numerosi interventi per la rimozione di rami e oggetti pericolanti. Le squadre sono state anche impegnate per un principio d'incendio in una confezione in via Rossini nel comune di Prato dove il fuoco ha danneggiato alcune macchine da cucire e interessato l'impianto elettrico.