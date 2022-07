Giovane accoltellato a Empoli, caccia all'aggressore

Un 22enne è stato accoltellato a Empoli, vicino alla stazione. Alle 23.30 di mercoledì 6 luglio il giovane, di origini africane, è stato ferito al fianco sinistro. Adesso è in ospedale a Empoli, non è in pericolo ma ancora non si è ristabilito.

Lo riporta Il Tirreno, secondo cui il giovane sarebbe stato raggiunto da un solo fendente, per motivi ancora da chiarire. Il fatto è avvenuto lungo via dei Cappuccini, il 22enne è stato trovato riverso sul marciapiede mentre chiedeva aiuto e stava sanguinando.

Non si sa ancora il movente del fatto, non si conosce neppure la dinamica dell'accaduto. Le indagini dei carabinieri empolesi sono in corso.