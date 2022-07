In centro a Castelfranco torna 'L'ora del racconto'

Il piacere delle letture animate de "L'Ora del racconto" torna in versione estiva, all’aperto, in pieno Centro Storico. Dal 12 al 21 luglio, sono in programma 4 appuntamenti dedicati alle fasce di età 4-7 e 7-10 anni.

Le letture, a cura della Cooperativa Capitolium, sono organizzate dalla Biblioteca Comunale di Castelfranco in Largo Carlo Alberto a Castelfranco di Sotto, proprio dietro il Teatro della Compagnia.

Fiabe e racconti appassionanti saranno letti dal vivo nei pomeriggi estivi a partire dalle ore 18,00.

Un’ora di puro e sano divertimento che avvicina i più piccoli all’affascinante mondo dei libri.

Ecco il calendario delle letture:

- 12 luglio (dai 7 ai 10 anni)

"Favole al telefono" di Gianni Rodari

- 14 luglio (dai 4 ai 7 anni)

"Che cos'è un bambino?" Di Beatrice Alemagna

- 19 luglio (dai 7 ai 10 anni)

"Il segreto dell'usignolo" di Peter Verhelst

- 21 luglio (dai 4 ai 7 anni)

"Ranocchio e lo straniero" di Max Velthuijs

La partecipazione è libera e gratuita.

Per informazioni chiamare ai numeri 0571/487260 oppure 487263.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa