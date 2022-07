Volley Santa Croce, l'ex assessore Giacomo Gozzini entra nei Lupi

L’organigramma societario dei “Lupi” si arricchisce di un’altra figura importante, coerentemente con la mission che vuole il sodalizio biancorosso sempre più attivo nello sviluppo del proprio brand e punto di riferimento per un bacino territoriale sempre più esteso.

L’avvocato Giacomo Gozzini, già assessore alle attività produttive e al turismo del Comune di San Miniato (per un decennio), profondo conoscitore del territorio e da sempre molto attivo nel mondo del volontariato, sarà responsabile della promozione a carattere sociale e delegato ai rapporti con Istituzioni ed Enti. Gozzini, nel corso del proprio mandato e anche in seguito, è riuscito a sviluppare eventi di altissimo profilo, legati sia alla promozione turistica del territorio che a raccolte fondi. Ha lavorato con protagonisti di primissimo piano del mondo del calcio, portando a San Miniato come “brand ambassador” personaggi del calibro di Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, il tecnico del Milan Pioli, e Giancarlo Antognoni.

Nel 2019 ha collaborato all’organizzazione e promozione dell’evento sportivo “Campioni del Mondo & Friends”, tenutosi al Pala Parenti in partnership con i Lupi Santa Croce. Un gran successo sia in termini di offerta economica destinata all’ospedale pediatrico Meyer, che in termini di comunicazione, con un’intera pagina dedicata dalla Gazzetta dello Sport all’evento. Gozzini dovrà portare all’interno del mondo “Lupi” tutto il proprio know-how e la propria esperienza sul territorio.

Fonte: Kemas Lamipel Santa Croce - Ufficio Stampa